В мобильном приложении «ВТБ Капитал Инвестиции» стало возможным открытие коротких позиций («шорт») в американских акциях, торгующихся на СПБ Бирже, говорится в сообщении брокера.
«Клиенты «ВТБ Капитал Инвестиции» теперь могут заключать маржинальные сделки «лонг» и «шорт» на обеих российских биржах — Московской бирже и СПБ Бирже, что дает возможность получить дополнительный доход как при росте, так и при падении стоимости ценных бумаг», — поясняется в релизе.
Маржинальные операции доступны для клиентов, подключивших данную услугу в мобильном приложении «ВТБ Капитал Инвестиции» или в личном кабинете. Неквалифицированным инвесторам, не совершавшим ранее таких сделок, потребуется прохождение тестирования.
В настоящее время клиентам «ВТБ Капитал Инвестиции» для коротких продаж на СПБ Бирже доступно 50 бумаг. Список будет расширяться.
Самые доходные акции за прошлый год
|Название компании
|Изменения за год
|Покупка
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+419.19%
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+377.34%
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+357.77%
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+344.64%
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