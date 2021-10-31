США, Индия, Япония и другие страны — потребители нефти усилили дипломатическое давление на членов ОПЕК+ с целью добиться увеличения объемов добычи. Об этом сообщает агентство Bloomberg, полагая, что их беспокойство во многом вызвано словами президента России Владимира Путина о возможном росте цен на энергоноситель до 100 долларов за баррель.

«За последний год беспокойство стран — потребителей нефти усиливалось по мере роста цен на сырую нефть сначала до 50 долларов за баррель, потом — до 75 долларов, а теперь — выше 85 долларов. По-настоящему тревогу забили, когда Владимир Путин, один из лидеров картеля, предупредил о возможности [роста стоимости нефти до]100 долларов за баррель», — отмечает Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что США, Индия, Япония и другие страны оказывают «наиболее сильное дипломатическое давление на картель за много лет» как в публичном поле, так и в закрытом формате. По данным Bloomberg, три недели назад начались контакты представителей этих трех стран с другими государствами — потребителями нефти, а также с членами ОПЕК+. При этом контакты «активизировались в последние дни после того, как цены [на нефть] перевалили за 85 долларов за баррель».

Глава российского государства, выступая в середине октября на пленарной сессии Российской энергетической недели, заявил, что считает «вполне возможным», что нефть будет стоить 100 долларов за баррель. При этом он уточнил, что РФ делает «все возможное, чтобы нефтяной рынок стабилизировался окончательно».

Министры стран ОПЕК+ на заседании 4 октября приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки и в ноябре. Таким образом, в октябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,559 млн б/с к базовому уровню, а в ноябре — уже на 4,159 млн б/с.