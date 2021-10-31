Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года, несмотря на приостановку работы МФЦ и отделений Росреестра по всей стране, клиенты ВТБ смогут воспользоваться сервисом по удаленной регистрации договоров залога недвижимости по кредитам для юридических лиц на всей территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

«В рамках стратегии по цифровой трансформации в мае 2020 года ВТБ одним из первых на рынке запустил сервис для юридических лиц по удаленной регистрации договоров залога недвижимости в Росреестре», — говорится в релизе.

В банке напомнили, что льготный период, в течение которого клиенты оплачивают только стоимость выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), был продлен до 30 апреля 2022 года. Сама регистрация в течение этого срока будет бесплатной.

«Клиент может инициировать вопрос о проведении сделки в электронном формате в любое удобное для него время, обратившись к своему клиентскому менеджеру. Вся информация передается по зашифрованным каналам связи, что гарантирует полную информационную безопасность сделки и персональных данных клиентов», — сообщили в финучреждении. Чтобы получить уже зарегистрированный договор, посещать Росреестр и МФЦ также не требуется — все процессы осуществляются в электронном формате в режиме 24/7. Сохраняя возможность непрерывной государственной регистрации залога недвижимого имущества в Росреестре, сервис обеспечивает бесперебойность кредитного процесса.