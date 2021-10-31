«Сбер» запустил ряд собственных мер для поддержки бизнеса в условиях новой волны коронавирусной инфекции. Меры направлены на снижение финансовой нагрузки предприятий малого бизнеса, кредитующихся в СберБанке, в период действия ограничений.



Как сообщили в кредитной организации, одна из ключевых мер — собственная программа упрощенной реструктуризации кредитов для компаний малого бизнеса, которые ведут деятельность в пострадавших от пандемии отраслях. Услугой можно воспользоваться до конца текущего года. Отсрочка предоставляется на три месяца по основному долгу и процентам, также возможно увеличение общего срока договора до шести месяцев. По окончании отсрочки платеж по кредиту не увеличивается.

Кроме того, банк не будет взыскивать неустойки и увеличивать процентную ставку за невыполнение требований, предусмотренных условиями договоров. Мораторий действует в течение нерабочих дней, объявленных президентом РФ.

Также банк готов не снижать лимиты овердрафтов в течение IV квартала текущего года клиентам, занятым в пострадавших от пандемии отраслях, если оборотов в нерабочие дни не было.