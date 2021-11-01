Рубль символически теряет позиции к доллару и евро в ходе утренних валютных торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,99 рубля, что на 3,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на то же время стоил 82 рубля (плюс 0,8 копейки).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 70,9675—71,3425 рубля за доллар и 81,9825—82,2075 рубля за евро.