Российские судебные приставы в этом году принудительно взыскали с водителей неуплаченные штрафы ГИБДД на 9,5 млрд рублей и 3 млрд рублей — штрафов с нетрезвых водителей (назначаются судом). Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС.

Он пояснил, что ежегодно доля штрафов ГИБДД в общем массиве исполнительных документов составляет порядка 30%. «За девять месяцев текущего года в полном объеме или частично исполнены требования 14,5 миллиона исполнительных производств. Принудительно взыскано 9,5 миллиарда рублей административных штрафов, назначенных органами ГИБДД, — сообщил Аристов. — С пьяных водителей взыскано 3 миллиарда рублей административных штрафов».

Взыскание административных штрафов, отметил он, позволяет обеспечивать соблюдение принципа неотвратимости административного наказания, а следовательно, безопасность и порядок на дорогах.

Глава ФССП также напомнил, что в настоящее время проходит процедуру согласования законопроект, предусматривающий упрощенный порядок исполнения исполнительных документов в области дорожного движения.