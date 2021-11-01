В России необходима кодификация миграционного законодательства и введение обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Глава СК напомнил, что сейчас миграцию регулируют «уже сотни нормативных актов», и это «многоплановая и довольно запутанная нормативная база». В связи с этим он считает, что пора кодифицировать миграционное законодательство.

В новом нормативном акте он предложил «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля» и ввести обязательную геномную регистрацию «всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья».

По мнению главы СК, в законе также должен быть прописан порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, что сделает миграционный контроль более эффективным.

«Такие меры серьезным образом ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам — более успешно раскрывать совершенные ими преступления», — объяснил председатель СК.

Он отметил, что за январь — июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тыс. преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года — почти 19 тыс.

«В настоящее время отмечается рост противоправных деяний трудовых мигрантов, с их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки, — сказал он. — Криминологические исследования показывают, что возрастающая агрессия трудовых мигрантов связана с ненадлежащей организацией работодателями их социально-бытовых условий, а также с отсутствием должной профилактики правонарушений среди прибывающих для осуществления трудовой деятельности в России, которых необходимо информировать об ответственности и последствиях совершения тех или иных противоправных деяний».