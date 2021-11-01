В 2022 году в России может вступить в силу закон, который обяжет бизнес в течение трех лет хранить информацию, передаваемую по внутренним технологическим сетям связи, а в случае необходимости делиться ею с правоохранительными органами. Об этом пишут «Известия» , ссылаясь на Госдуму. Законопроект «О внесении изменений в статью 562 закона «О связи» рекомендован к принятию в первом чтении и может быть рассмотрен в осеннюю сессию Госдумы, в ноябре, а вступить в силу уже в 2022 году.

По словам зампреда комитета Госдумы Анатолия Выборного, технологические сети связи применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве. Для оперативно-разыскной деятельности могут быть необходимы сведения, передаваемые по этим каналам. Новые нормы устраняют правовой пробел, из-за которого правоохранительные органы не могут получить информацию, необходимую для расследования уголовных дел, отметил Выборный.

В Госдуму внесен проект о передаче информации о мобильных абонентах-юрлицах Законопроект, регулирующий передачу сведений о мобильных абонентах — юридических лицах в предусмотренных законом случаях, внесен в Госдуму. Документ доступен в базе данных нижней палаты парламента.

Во фракциях Госдумы отнеслись к законопроекту неоднозначно. В «Единой России» от официальных комментариев воздержались. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что пока партия законопроект не обсуждала. Лично он видит угрозу утечки персональных данных, которые необходимо будет хранить три года. Первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, член фракции КПРФ Александр Ющенко считает инициативу правительства важной для безопасности государства, но непонятно, как это будет выполнено технически, где будет храниться эта информация, чтобы она не могла утечь, и каковы будут затраты, которые понесут компании.

Как пояснил глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, законопроект подразумевает хранение не самих файлов, а факт того, что этот файл передан. То есть фактически необходимо будет сохранять протоколы, которые немного весят, но через них можно понять, кто и с какого компьютера совершал то или иное противоправное действие, пояснил эксперт. По его словам, само хранение информации для бизнеса не будет затратным, однако может потребоваться установка дополнительного оборудования, которая обойдется от 1 тыс. до 5 тыс. рублей на компьютер.