В конце октября на финансовом рынке России произошло привлекшее внимание инвесторов событие: кривая доходности облигаций федерального займа «перевернулась», то есть долгосрочные бумаги (от пяти лет и больше) стали предлагаться с более низкой ставкой по сравнению с краткосрочными, пишут «Известия» . По опыту наблюдений за иностранными финансовыми рынками такой случай может являться индикатором грядущего финансового кризиса и рецессии.

Доходность любых облигаций, не только государственных, зависит от срока их погашения. В норме зависимость является прямой: чем более долгосрочной является бумага, тем выше ставка по ней. Ближайшее будущее предсказать легче, чем более отдаленное, и ставки по облигациям должны отражать эту долгосрочную неопределенность. На долгой перспективе растет риск дефолта, ускорения инфляции, да и просто рынок долгосрочных облигаций менее наполнен ликвидностью. Соответственно, доходность по бумагам сроком погашения в несколько месяцев может составлять всего 2% годовых, а 10-летние бумаги при этом имеют вчетверо высокую ставку.

Но иногда ситуация меняется. Кривая приобретает форму параболы: до какой-то отметки доходность, как и положено, растет, а затем начинает снижаться. В отдельных случаях и вовсе возникает обратная зависимость между сроком погашения облигаций и доходностью — линия инвертируется полностью. Эмпирические наблюдения за американским финансовым рынком показали, что такая инверсия кривой является неблагоприятным прогнозом на будущее.

Эксперты тем не менее считают, что в нашем случае говорить об угрозе кризиса преждевременно. Инверсия кривой отражает другие процессы на фондовом рынке, в первую очередь — движение ключевой ставки. По мнению аналитика «Финама» Алексея Ковалева, доходности бумаг на коротком участке кривой следуют за ставкой ЦБ, тогда как облигации с дальними сроками погашения больше ориентированы на долгосрочные ожидания инвесторов относительно ставки.

«По-видимому, степень инвертированности кривой может и возрасти, если рынок начнет закладываться на рост ставки до 8,5% (возможность этого не исключает прогноз ЦБ). Посмотрим, какие будут данные по инфляции до середины декабря», — отметил эксперт, добавив, что в России кривая была инвертирована в 2015—2019 годах и вряд ли это было предвестником какого-то кризиса.

«Я бы говорил о том, что инвертированность кривой — это, скорее, предвестник того, что рынок ожидает, что тренд на ужесточение процентной политики рано или поздно прервется», — заключил Ковалев.