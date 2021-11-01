В конце октября на финансовом рынке России произошло привлекшее внимание инвесторов событие: кривая доходности облигаций федерального займа «перевернулась», то есть долгосрочные бумаги (от пяти лет и больше) стали предлагаться с более низкой ставкой по сравнению с краткосрочными, пишут «Известия». По опыту наблюдений за иностранными финансовыми рынками такой случай может являться индикатором грядущего финансового кризиса и рецессии.

Доходность любых облигаций, не только государственных, зависит от срока их погашения. В норме зависимость является прямой: чем более долгосрочной является бумага, тем выше ставка по ней. Ближайшее будущее предсказать легче, чем более отдаленное, и ставки по облигациям должны отражать эту долгосрочную неопределенность. На долгой перспективе растет риск дефолта, ускорения инфляции, да и просто рынок долгосрочных облигаций менее наполнен ликвидностью. Соответственно, доходность по бумагам сроком погашения в несколько месяцев может составлять всего 2% годовых, а 10-летние бумаги при этом имеют вчетверо высокую ставку.

Но иногда ситуация меняется. Кривая приобретает форму параболы: до какой-то отметки доходность, как и положено, растет, а затем начинает снижаться. В отдельных случаях и вовсе возникает обратная зависимость между сроком погашения облигаций и доходностью — линия инвертируется полностью. Эмпирические наблюдения за американским финансовым рынком показали, что такая инверсия кривой является неблагоприятным прогнозом на будущее.

Самые доходные акции за прошлый год

Самые доходные акции за прошлый год

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Эксперты тем не менее считают, что в нашем случае говорить об угрозе кризиса преждевременно. Инверсия кривой отражает другие процессы на фондовом рынке, в первую очередь — движение ключевой ставки. По мнению аналитика «Финама» Алексея Ковалева, доходности бумаг на коротком участке кривой следуют за ставкой ЦБ, тогда как облигации с дальними сроками погашения больше ориентированы на долгосрочные ожидания инвесторов относительно ставки.

«По-видимому, степень инвертированности кривой может и возрасти, если рынок начнет закладываться на рост ставки до 8,5% (возможность этого не исключает прогноз ЦБ). Посмотрим, какие будут данные по инфляции до середины декабря», — отметил эксперт, добавив, что в России кривая была инвертирована в 2015—2019 годах и вряд ли это было предвестником какого-то кризиса.

«Я бы говорил о том, что инвертированность кривой — это, скорее, предвестник того, что рынок ожидает, что тренд на ужесточение процентной политики рано или поздно прервется», — заключил Ковалев.

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