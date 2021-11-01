В России предложили предоставлять 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте для прошедших вакцинацию. Такая инициатива изложена в письме депутата Госдумы Василия Власова на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT со ссылкой на копию обращения.

Парламентарий отметил, что на фоне нового обострения ситуации с распространением коронавируса в России на федеральном уровне было принято решение об установлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Одновременно с этим, напомнил он, властями субъектов Российской Федерации были приняты решения об ограничении работы ряда коммерческих и государственных предприятий и учреждений, а в некоторых случаях были приняты решения о приостановке работы муниципальных предприятий общественного транспорта. В то же время федеральные и региональные власти продолжают выработку и реализацию мер поддержки граждан в целях стимулирования прохождения процедуры вакцинации.

«В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50-процентной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», — говорится в тексте обращения.

По мнению Власова, данная льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте.