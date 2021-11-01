Нелегальные кредиторы «постепенно перебираются» в онлайн и теперь перечисляют деньги своим заемщикам даже без личного присутствия, при этом ЦБ выявляет все больше таких субъектов нелегальной деятельности, пишет РБК, ссылаясь на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.
Всего ЦБ за девять месяцев выявил 682 нелегальных кредитора, из которых почти половина (338) выявлены в III квартале 2021 года. Показатель за девять месяцев 2021 года на 15% выше данных прошлого года, рост за III квартал — 63,2%.
По словам Ляха, компании, выдающие кредиты без лицензии Банка России, в период карантина весной 2020 года не использовали Интернет настолько активно: человек приезжал к клиенту домой, брал для «скоринга» паспорт и тут же выдавал деньги. Сейчас личный контакт уже необязателен, отметил глава департамента.
Директор департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов расценивает такую информацию как «пугалку».
Рост количества таких кредиторов Лях связывает с появлением черного списка, публикуемого на сайте ЦБ, куда включаются поставщики финансовых услуг с признаками нелегальной деятельности. Системы перенастроены для более раннего выявления таких проектов, чтобы предупреждать граждан о появлении подобных организаций до того, как они успеют разрастись, на начальном этапе, объяснил глава департамента ЦБ. Также рост вызван развитием дистанционных каналов коммуникаций и платежей, добавил он.
В период, когда банки и МФО ужесточают требования к заемщикам и возрастает доля отказов, деятельность нелегальных кредиторов набирает активность, отмечает президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, проблемы при взаимодействии с нелегальными кредиторами чаще всего начинаются на этапе взыскания долга, так как их методы не укладываются ни в одну существующую законодательную норму: от нарушения частоты контактов до угроз и применения физической силы.
Банк России выявил в январе — июне 2021 года 146 финансовых пирамид, что почти в полтора раза больше, чем за первое полугодие прошлого года. Такие данные представлены на сайте регулятора.