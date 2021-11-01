Нелегальные кредиторы «постепенно перебираются» в онлайн и теперь перечисляют деньги своим заемщикам даже без личного присутствия, при этом ЦБ выявляет все больше таких субъектов нелегальной деятельности, пишет РБК , ссылаясь на директора департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерия Ляха.

Всего ЦБ за девять месяцев выявил 682 нелегальных кредитора, из которых почти половина (338) выявлены в III квартале 2021 года. Показатель за девять месяцев 2021 года на 15% выше данных прошлого года, рост за III квартал — 63,2%.

По словам Ляха, компании, выдающие кредиты без лицензии Банка России, в период карантина весной 2020 года не использовали Интернет настолько активно: человек приезжал к клиенту домой, брал для «скоринга» паспорт и тут же выдавал деньги. Сейчас личный контакт уже необязателен, отметил глава департамента.

В ЦБ прокомментировали информацию о рисках ухода клиентов из банков к нелегалам Директор департамента обеспечения банковского надзора Александр Данилов расценивает такую информацию как «пугалку».

Рост количества таких кредиторов Лях связывает с появлением черного списка, публикуемого на сайте ЦБ, куда включаются поставщики финансовых услуг с признаками нелегальной деятельности. Системы перенастроены для более раннего выявления таких проектов, чтобы предупреждать граждан о появлении подобных организаций до того, как они успеют разрастись, на начальном этапе, объяснил глава департамента ЦБ. Также рост вызван развитием дистанционных каналов коммуникаций и платежей, добавил он.

В период, когда банки и МФО ужесточают требования к заемщикам и возрастает доля отказов, деятельность нелегальных кредиторов набирает активность, отмечает президент НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, проблемы при взаимодействии с нелегальными кредиторами чаще всего начинаются на этапе взыскания долга, так как их методы не укладываются ни в одну существующую законодательную норму: от нарушения частоты контактов до угроз и применения физической силы.