Введение тестов для неквалифицированных инвесторов не стало препятствием для доступа к инвестиционным инструментам. Об этом в интервью «Известиям» сообщила старший вице-президент — руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.

«Это простой тест, люди обычно легко его проходят, так что тестирование не стало барьером для доступа к инвестиционным инструментам, к тому же такая практика используется на всех развитых рынках. Я думаю, что система тестирования будет развиваться, мы обсуждаем эту тему с регулятором», — заявила она.

Кроме того, Алымова отметила, что линейка продуктов, предлагаемых инвесторам, успешно прошедшим тест, может быть расширена. «Мы ожидаем, что будет введено тестирование при продаже сложных инвестиционных страховых полисов. Мы уже начали проверять уровень знаний инвесторов при продаже ИСЖ. Когда это будет принято на законодательном уровне, важно, чтобы процедура тестирования по любым инвестиционным продуктам была идентична практике продаж брокерских продуктов», — подчеркнула руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка.

По словам Алымовой, главный тренд в 2021 году — это переход «в цифру». «По продуктам доверительного управления доля привлечений в онлайне в 2020 году была 18%, а в этом — уже 28%. Мы покрыли консультации по большинству продуктов голосовым ассистентом: теперь о них можно узнать прямо в «СберБанке Онлайн» у виртуальных ассистентов «Сбера». Более того, голосом можно приобрести пай в ПИФе. Первые сделки уже прошли. В следующем году увеличим количество инвестпродуктов, которые можно будет купить голосом», — заключила эксперт.