Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести отсрочки по налогам для бизнеса, пострадавшего из-за новых коронавирусных ограничений. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Конечно, бизнес хотел бы иметь максимальное количество поддержки, но мы все-таки понимаем, что нужно реально оценивать ситуацию и подготовить список только самых необходимых мер. Самое простое, что не приведет к дополнительным расходам бюджета, — это дать налоговые отсрочки. По налогам на имущество, на землю — освободить бизнес от платежей по крайней мере за четвертый квартал 2021 года, перенеся их на 2022 год», — сказал Титов.

Он также отметил, что принцип признания отраслей пострадавшими должен быть не по коду ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), а «исходя из реальных потерь выручки».

По его словам, подсчитать потери организаций «очень сложно, потому что слишком много видов бизнеса и много различных ограничений». «Кто-то попадает под одни, кто-то — под другие, в зависимости от региона. По предварительным прогнозам, все тот же общепит может потерять около 30—40% выручки за неделю простоя от обычного месячного оборота», — рассказал бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что федеральные меры поддержки — выплата грантов в размере МРОТ на сотрудника, а также возобновленная программа кредитования под 3% годовых — предусмотрены только для тех заведений общепита, которые относятся к сегменту малого и среднего предпринимательства (МСП). «Эти рестораны, кафе, бары — очень важная часть рынка. Но есть еще и сетевые компании с оборотом более 2 миллиардов рублей, которые не входят в реестр МСП. Это, в частности, «Теремок», «Росинтер», «Му-Му», «Шоколадница» и другие. Они вообще не попали ни под какие меры поддержки. <…> На такие вещи мы обращаем внимание, информируем правительство и президента», — добавил Титов.