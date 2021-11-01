Чистая прибыль Хоум Кредит Банка за девять месяцев 2021 года составила 6,72 млрд рублей, по данным отчетности РСБУ. Это в 3,7 раза выше результатов соответствующего периода прошлого года. Также это один из лучших результатов за аналогичные периоды в течение последних десяти лет, говорится в релизе кредитной организации.

Кредитный портфель физлиц до вычета резервов составил 212,1 млрд рублей — рост с начала года на 21,7%. Объем просроченной задолженности составляет 4,1% от кредитного портфеля, стабильно снижаясь на протяжении всего года. Для сравнения в банке указывают, что в декабре 2020 года она составляла 6,6%.

Банк продолжил развитие цифрового бизнеса. Доля трансакций с использованием мобильных платежных систем в дебетовых картах составила 37,6% против 25,2% год назад, в кредитных картах — 31,1% против 15,4% год назад.



Отмечается, что одновременно с ростом активов увеличилась пассивная база банка. Портфель срочных вкладов вырос с начала года на 6,2%, до 103,8 млрд рублей, портфель текущих и сберегательных счетов — на 54,5%, до 60,2 млрд рублей.

«Успех банка в этом году является абсолютно закономерным. Мы быстро и чутко реагируем на изменения запросов клиентов и рыночную конъюнктуру. И видим, что наши продукты востребованы клиентами. Предметом особой гордости является рост показателя NPS на пять пунктов в третьем квартале. Клиенты положительно оценивают наши инициативы, а это именно то, для чего мы работаем», — прокомментировал председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.