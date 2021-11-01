Российские фондовые индексы в понедельник начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,2% к уровню предыдущего закрытия и составил 4 158,24 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,23% и равнялся 1 839,61 пункта.

В начале недели настроения на мировых рынках улучшаются, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев.

«Ключевые азиатские индексы растут, в лидерах роста Япония на фоне роста ожиданий по принятию бюджетных стимулов.Фьючерсы на американские и европейские индексы в небольшом плюсе. Цены на промышленные металлы подрастают, однако нефть Brent в слабом минусе», — перечисляет эксперт.



Он напоминает, что основное внимание инвесторов на этой неделе будет приковано к заседанию Федеральной резервной системы США, которое состоится в среду. Ужесточение тональности регулятора может усилить нервозность инвесторов, поясняет аналитик.