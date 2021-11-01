Одним из фокусов работы СберБанка в 2022 году станет ситуативное страхование. Об этом в интервью «Известиям» сообщила старший вице-президент — руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка Наталья Алымова.

«Мы продолжим двигаться в сторону ситуативного страхования. Хотим сделать доступным страхование, которое можно оформить всего на несколько дней, — это станет одним из фокусов нашей работы в 2022 году. Планируем также предлагать свои продукты в нужном контексте: например, человек оплатил картой «Сбера» кофе в аэропорту в ожидании вылета — мы предлагаем ему страхование отмены рейса, потери багажа», — пояснила Алымова.

Кроме того, руководитель блока «Управление благосостоянием» СберБанка напомнила, что в феврале 2021 года появилась возможность оформить по подписке программу «Защита от травм», в апреле — программу страхования средств на счетах «Сбереги финансы», в июле — «Защиту дома». Активировать страховую защиту по всем трем программам можно на срок от одного месяца в мобильном приложении «СберБанк Онлайн».

«Мы отмечаем высокий интерес клиентов к такой модели потребления. В частности, 45% договоров по программе «Защита от травм», которые заключаются в онлайн-каналах, касаются именно подписки. Для «Сбереги финансы» и «Защиты дома» эти показатели составляют 32% и 24% соответственно», — заключила эксперт.