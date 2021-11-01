Комитет Госдумы по финансовому рынку разработает законопроект, который обяжет финансовые организации давать содержательные ответы на обращения потребителей, как это закреплено законом в отношении органов власти. Об этом «Российской газете» сообщил депутат Госдумы, глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, законопроект может быть разработан и внесен уже в осеннюю сессию. Эксперты считают, что новые нормы будут дисциплинировать банкиров, а финансовый рынок станет более прозрачным для пользователей, но нужно тщательно оценить расходы для кредитных организаций, чтобы они не стали в итоге бременем для их клиентов.

Анатолий Аксаков уточнил, что изменения, скорее всего, будут внесены в закон «О защите прав потребителей». Предложение обязать финансовые организации давать содержательные ответы на обращения потребителей, как это закреплено законом в отношении органов власти, изначально сформулировал Банк России.

«Такой закон принесет пользу и будет отчасти дисциплинировать банкиров», — уверен зампред комиссии Торгово-промышленной палаты по цифровым финансовым технологиям Тимур Аитов. Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева также поддержала новацию.

Кроме того, по мнению Лазаревой, было бы уместно обсудить включение в такие ответы рекомендации по эффективному решению проблемы. «На потенциальном заемщике «висят» непогашенные обязательства, оформленные на него третьими лицами, о которых он не знал или забыл, — привела пример эксперт. — Было бы неплохо в таких ситуациях при отказе в оформлении кредита в его мотивационной части потребителю не только сообщать об этих фактах, но и рекомендовать проверить свою кредитную историю, завершить эти обязательства или сообщить в БКИ о существующей ошибке, исправить кредитную историю и обратиться к новому кредитору уже после этого».

Председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин уточнил, что в рамках новации необходимо понять, о каком количестве отказов в ответах и чьих именно идет речь.