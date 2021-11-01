Тематические транспортные карты «Тройка», посвященные 170-летию железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой, появились в продаже. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале московского департамента транспорта.



«Новая лимитированная «Тройка»: мы выпустили ее вместе с Музеем железных дорог России. Повод — 170-летие ж/д магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой. Дорогу строили 8,5 года. В 1851 году из Петербурга по ней пустили первый царский поезд, и через 19 часов он уже был в Москве. Сейчас «Сапсан», кстати, «пролетает» это расстояние всего за четыре часа», — говорится в сообщении.

Тираж «Тройки» — 10 тыс. экземпляров. Приобрести карту можно в кассах станций Кольцевой линии московского метро и станций внутри кольца.