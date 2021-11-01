Газпромбанк предлагает новый накопительный счет «Трать и копи», процентная ставка по которому зависит от суммы покупок по дебетовой карте в рамках программы лояльности «Процент+». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Максимальную процентную ставку 8,5% годовых могут получить новые клиенты, то есть не имевшие в Газпромбанке договоров срочного банковского вклада и накопительных счетов в течение последних 90 календарных дней до открытия «Трать и копи», — уточняется в релизе.

Ставка 8,5% годовых будет действовать в первые три расчетных месяца после открытия счета при покупках по карте от 50 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма для ее начисления — 1,5 млн рублей, на сумму свыше начисляется базовая ставка 5% годовых.

С четвертого месяца для новых клиентов и с первого месяца для остальных процентная ставка по накопительному счету «Трать и копи» может достигать 7% годовых. Она начисляется на сумму минимального остатка до 1,5 млн рублей при покупках от 50 тыс. рублей в месяц. Для расчета суммы покупок учитываются каждые полные 100 рублей. Если клиент не совершает покупок по карте, по накопительному счету «Трать и копи» применяется базовая ставка 5% годовых.

Накопительный счет можно оформить дистанционно, без посещения офиса.