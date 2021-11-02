В течение всего года Банки.ру лидирует в рейтинге среди сайтов финансовых услуг как в десктопном, так и в мобильном поиске. Так, по состоянию на 31 октября 2021 года видимость Банки.ру в десктопном поиске составила 87,8%, а в поиске на смартфонах — 88,87%. Показатели ближайших конкурентов по аналогичным типам устройств — 61,48% и 64,09% соответственно (у других агрегаторов), 30,45% и 28,72% у «Сбера».

Методика рейтинга предусматривает разделение банковских услуг на семь значимых сегментов: автокредиты, дебетовые карты, ипотека, кредитные карты, потребительские кредиты, микрозаймы, рефинансирование ипотеки. Для каждого сегмента собирается полное семантическое ядро, которое состоит из запросов пользователей. В него входят трансакционные запросы, связанные с тарифами, ипотечными программами и т. д. Стоит отметить, что брендовые запросы не учитываются, поэтому популярность компаний не влияет на положение в рейтинге. Маркерным регионом для расчета рейтинга является Москва. На основе собранных семантических ядер сервис SeoRate автоматически определяет сайты, которые занимают топ-50 поисковой выдачи. В зависимости от позиции рассчитывается видимость и строится динамический рейтинг. Он показывает, какое положение занимает сайт в своем сегменте и как меняется видимость в сравнении с конкурентами.

«Этот год был сложным для поискового трафика в сфере финансов — существенно менялись алгоритмы поисковых систем, усиливалась конкуренция, нам пришлось перестроить многие процессы внутри, чтобы подстроиться под новую реальность. Поэтому сохранение наших лидерских позиций в финансовом сегменте имеет для нас двойную ценность и говорит об отличном результате работы нашей команды», — отмечает директор по маркетингу финансового супермаркета Банки.ру Юлия Майорова.

«В этом году мы активно работали с экспертной составляющей нашего контента (запустили процесс создания и наполнения карточек авторов), значительно ускорили быстродействие сайта, наметили пул работ, которые позволят выйти в 2022 году на новый, недосягаемый для конкурентов уровень SEO-трафика. Уверены, что в следующем году продолжим традицию лидерства. Спасибо команде SEO-специалистов и пользователям Банки.ру — это наша общая победа», — комментирует руководитель направления трафика Банки.ру Дмитрий Мальцев.