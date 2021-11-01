Минфин определился с корректировками режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли, пишут «Ведомости», уточняя, что планируемые изменения в этот, по сути, преференциальный формат налогообложения определенных месторождений представил замминистра финансов Алексей Сазанов на закрытом заседании специальной рабочей группы при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли.
Позиция ведомства сформулирована в письме Сазанова председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, согласно которому ведомство готово включить в режим дополнительный пул месторождений в Западной Сибири при условии, что они соответствуют определенным критериям.
Во-первых, так называемый базовый профиль добычи нефти — то есть объем, который компания собирается извлекать после вывода участка на проектную мощность, — должен быть не ниже показателя, утвержденного Роснедрами в последней проектной документации; иными словами, Минфин требует, чтобы компания добывала не меньше нефти, чем изначально планировала, когда подавала последнюю заявку на разработку месторождения.
Второй критерий — положительный суммарный бюджетный эффект на пятилетнем горизонте и далее; компании должны представить в Минфин финансовые модели, где потоки обязательных платежей после перевода месторождений на НДД должны быть не ниже той суммы, которую получает бюджет при налогообложении скважин в действующем режиме, уточнил собеседник, также входящий в рабочую группу.
Третий критерий — порог по выработанности месторождений, претендующих на включение в НДД: для третьей группы выработанность должна быть не ниже 50%, а для четвертой — не выше 1%. Минфин при этом готов рассматривать просьбы на включение месторождения в НДД лишь в пределах определенной квоты, следует из письма Сазанова.
Специальная рабочая группа при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли консолидировала предложения ресурсодобывающих компаний по корректировкам режима налога на дополнительный доход (НДД), пишут «Ведомости» со ссылкой на свод инициатив, подлинность которого подтвердила участница совещания – член экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы Ольга Ануфриева.