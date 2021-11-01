Минфин определился с корректировками режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтегазовой отрасли, пишут «Ведомости» , уточняя, что планируемые изменения в этот, по сути, преференциальный формат налогообложения определенных месторождений представил замминистра финансов Алексей Сазанов на закрытом заседании специальной рабочей группы при Госдуме по налогообложению нефтяной отрасли.

Позиция ведомства сформулирована в письме Сазанова председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову, согласно которому ведомство готово включить в режим дополнительный пул месторождений в Западной Сибири при условии, что они соответствуют определенным критериям.

Во-первых, так называемый базовый профиль добычи нефти — то есть объем, который компания собирается извлекать после вывода участка на проектную мощность, — должен быть не ниже показателя, утвержденного Роснедрами в последней проектной документации; иными словами, Минфин требует, чтобы компания добывала не меньше нефти, чем изначально планировала, когда подавала последнюю заявку на разработку месторождения.

Второй критерий — положительный суммарный бюджетный эффект на пятилетнем горизонте и далее; компании должны представить в Минфин финансовые модели, где потоки обязательных платежей после перевода месторождений на НДД должны быть не ниже той суммы, которую получает бюджет при налогообложении скважин в действующем режиме, уточнил собеседник, также входящий в рабочую группу.

Третий критерий — порог по выработанности месторождений, претендующих на включение в НДД: для третьей группы выработанность должна быть не ниже 50%, а для четвертой — не выше 1%. Минфин при этом готов рассматривать просьбы на включение месторождения в НДД лишь в пределах определенной квоты, следует из письма Сазанова.