Банк «Санкт-Петербург» ввел новый вклад «Зимний Петербург».

Депозит открывается в сумме от 10 тыс. рублей сроком от 181 до 1 097 дней. Процентная ставка при размещении средств на вкладе в отделении устанавливается в зависимости от суммы и срока депозита и составляет 5,1—7,2%, а при открытии через интернет-банк или мобильное приложение — в зависимости от срока и составляет 5,5—7,5% годовых.

Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.