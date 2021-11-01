Средний размер назначенных пенсий составил 15 847 рублей по итогам сентября 2021 года, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%. По сравнению с августом текущего года показатель не изменился. Реальный размер назначенных пенсий (с учетом инфляции) снизился в сентябре 2021 года на 1,8% к сентябрю прошлого года и на 0,6% к августу 2021-го, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».



Отмечается, что при составлении доклада не учитывалась единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей, выплаченная пенсионерам в сентябре.