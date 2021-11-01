Банк России утвердил для профучастников требования по выявлению и предотвращению конфликта интересов, а также по управлению им. Соответствующее указание регулятора зарегистрировал Минюст России. Как поясняет регулятор, новые правила должны усилить защиту прав и интересов инвесторов и способствовать повышению их доверия к рынку ценных бумаг.



«Профессиональным участникам рынка ценных бумаг теперь запрещается совершать ряд сделок с конфликтом интересов, которые могут нанести ущерб клиентам. В случае с управляющим речь идет об операциях, совершенных не на наилучших доступных условиях, а также о его собственных действиях с использованием информации о клиентских сделках», — указывает Банк России.

Указание определяет события, когда профучастник может не исключать конфликт интересов полностью. Например, если в договоре с клиентом прописано такое право. Однако тогда компания должна принять меры, чтобы снизить вероятность причинения ущерба клиенту: обеспечить «китайские стены» между теми подразделениями, которые заключают сделки в интересах клиента и сделки за счет самого профучастника, — так, чтобы они не могли получать информацию об операциях друг друга.

Аналогичные требования уже существуют для субъектов коллективных инвестиций — управляющих компаний и спецдепозитариев.

Указание вступает в силу с 1 апреля 2022 года.