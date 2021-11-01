Банк России установил официальные курсы валют на 2 ноября.

Курс доллара повысился на 56,63 копейки, составив 71,0863 рубля (70,52 рубля на 1 ноября). Курс евро опустился на 12,11 копейки, до 82,1687 рубля (с 82,2898 рубля на 1 ноября).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:32 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,87 рубля (минус 8 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:32 мск стоил 81,98 рубля (плюс 6 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 70,73 до 71,34 рубля за доллар и от 81,83 до 82,3 рубля за евро.