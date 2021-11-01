Минцифры предлагает включать в перечень отечественных социально значимых сайтов с бесплатным доступом, помимо госсайтов, интернет-ресурсы коммерческих организаций, более чем на 50% принадлежащих российским собственникам, следует из подготовленного министерством проекта постановления, устанавливающего порядок ведения перечня.

Президент РФ в июле подписал закон, который закрепляет в законе «О связи» (126-ФЗ) обязанность операторов связи предоставлять россиянам бесплатный доступ к социально значимым отечественным сайтам и программам. Перечень таких ресурсов должна сформировать специальная правительственная комиссия. Данные нормы закона вступают в силу с 1 декабря 2021 года.

Согласно проекту постановления, в перечень включаются официальные сайты госорганов и органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов; порталы государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, в перечень могут включаться иные информационные ресурсы, имеющие социальную значимость, «в том числе направленные на духовно-нравственное воспитание молодого поколения и формирование культуры безопасного пользования» Интернетом. Сайты включаются по решению правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.

Проектом предусмотрены условия включения сайтов в перечень. Владельцем такого сайта должен быть федеральный или региональный орган власти, орган местного самоуправления, государственный внебюджетный фонд, российское юрлицо, индивидуальный предприниматель — гражданин РФ.



В перечень может быть допущен сайт, принадлежащий российской коммерческой организации, в которой суммарная доля прямого и (или) косвенного участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, российских некоммерческих организаций без преобладающего иностранного участия, граждан РФ составляет более 50%.

Если владельцем сайта является российская некоммерческая организация, ее высший орган управления должен формироваться прямо и (или) косвенно госорганами и (или) гражданами РФ, а ее решения не может определять иностранное лицо.

В перечень могут быть включены сайты, работающие в российских доменных зонах .ru; .рф; .su; .дети; .рус и иных доменах верхнего уровня, управление которыми осуществляется зарегистрированными в РФ юрлицами. Сайты для бесплатного доступа должны размещать свои серверы на площадках, находящихся на территории РФ. Работа сайта не должна быть заблокирована по решению суда, а основным языком ресурса является государственный язык РФ, регионов России и языки, имеющие официальный статус языков автономных округов страны.

Сайты будут включаться в перечень в зависимости от их общественной (социальной) значимости для граждан, количества находящихся на территории РФ пользователей по сравнению с информационными ресурсами аналогичной направленности.

При принятии решения о включении в перечень негосударственных информресурсов будут приниматься во внимание дополнительные критерии: количество платной для пользователя информации и наличие ссылок на платную информацию или услуги (за исключением ссылок при предоставлении госуслуг в электронной форме); количество информации рекламного характера; количество размещенного видеоконтента; наличие или отсутствие контента, подгружаемого с зарубежных интернет-сервисов.

Еще один критерий — распространение на сайте информации вещателями общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и телеканалов, получивших право на эфирное цифровое наземное вещание в мультиплексах на всей территории РФ; информации справочного характера, предоставление поисковых и почтовых сервисов, распространение информации СМИ, сведений о деятельности ведущих кредитных организаций и иной общественно важной информации, касающейся граждан РФ. Также будет приниматься во внимание доступность информации, размещенной на сайте, для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Согласно проекту, утверждать перечень будет правительственная комиссия по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента. Минцифры должно будет ежегодно (не позднее 1 июня) направлять в правкомиссию предложения о включении интернет-ресурсов в перечень. Для формирования этих предложений Минцифры вправе создать экспертный совет. Функции ведения перечня предлагается возложить на Роскомнадзор.

Согласно проекту постановления, Минцифры должно до 20 ноября 2021 года сформировать и направить в правительственную комиссию предложения по формированию перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов.