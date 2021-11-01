Национальное рейтинговое агентство присвоило Московскому Кредитному Банку (МКБ) кредитный рейтинг на уровне «АА-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «стабильный». Информация опубликована в понедельник, 1 ноября, на сайте НРА.
Как поясняют аналитики, кредитный рейтинг МКБ обусловлен:
- высокими рыночными позициями и достаточным уровнем капитализации, а также имеющимися возможностями по докапитализации;
- достаточными показателями рентабельности;
- качеством активов, оцениваемых выше среднего;
- устойчивой ресурсной базой;
- активной интеграцией в бизнес-процессы группы основных акционеров, в том числе дающих доступ к качественной клиентской базе.
Уровень рейтинга ограничивается:
- концентрацией на депозитах корпоративных клиентов в источниках фондирования;
- наличием концентрации на текущих группах заемщиков;
- высоким объемом проводимых операций РЕПО (преимущественно по размещению), отражающихся на показателях маржинальности;
- умеренными показателями ликвидности.