Национальное рейтинговое агентство присвоило Московскому Кредитному Банку (МКБ) кредитный рейтинг на уровне «АА-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу — «стабильный». Информация опубликована в понедельник, 1 ноября, на сайте НРА.

Как поясняют аналитики, кредитный рейтинг МКБ обусловлен:

  • высокими рыночными позициями и достаточным уровнем капитализации, а также имеющимися возможностями по докапитализации;
  • достаточными показателями рентабельности;
  • качеством активов, оцениваемых выше среднего;
  • устойчивой ресурсной базой;
  • активной интеграцией в бизнес-процессы группы основных акционеров, в том числе дающих доступ к качественной клиентской базе.

Уровень рейтинга ограничивается:

  • концентрацией на депозитах корпоративных клиентов в источниках фондирования;
  • наличием концентрации на текущих группах заемщиков;
  • высоким объемом проводимых операций РЕПО (преимущественно по размещению), отражающихся на показателях маржинальности;
  • умеренными показателями ликвидности.