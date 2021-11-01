Московский Кредитный Банк повышает до 8% годовых ставку для начисления на остаток по зарплатным и пенсионным картам, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Держатели карт МКБ, выпущенных в рамках зарплатных проектов, получат 8% на остаток при сохранении среднемесячного остатка на счете от 30 тыс. рублей. Максимальная сумма для начисления процентов составляет 300 тыс. рублей.

Клиенты старшего поколения получат 8% годовых на остаток по пенсионной карте при зачислении денежных средств, поступивших в качестве пенсионных выплат из региональных учреждений Пенсионного фонда Российской Федерации. Оформить заявление о зачислении пенсии на счет в банке можно в любом отделении МКБ или в ПФР. Максимальная сумма для начисления процентов — 300 тыс. рублей.

Проценты на остаток зачисляются в последний календарный день месяца, в котором участник выполнил все необходимые условия акции.

Получить 8% начисления на остаток по зарплатным и пенсионным картам могут новые и действующие клиенты МКБ. Акция доступна до 31 декабря 2021 года.