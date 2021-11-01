Газпромбанк повысил максимальную доходность по вкладу «Копить» в российских рублях на 0,36 процентного пункта, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Максимальную ставку 7,15% годовых клиент может получить при открытии депозита на сумму от 1,5 млн рублей на срок 731 день в дистанционных каналах обслуживания.

Также увеличены остальные процентные ставки по вкладу «Копить»: они зависят от суммы денежных средств, срока их размещения и канала оформления. В дистанционных каналах обслуживания вклад можно оформить на минимальную сумму от 15 тыс. рублей, а в офисе банка — от 100 тыс. рублей. Пополнение и снятие по вкладу не предусмотрены.

Кроме того, по вкладу продолжает действовать акция «Хит сезона», в рамках которой клиент может получить максимальную доходность с учетом капитализации 8,05% годовых при открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей на срок 1 095 дней в мобильном приложении Газпромбанка «Телекард 2.0» до 31 декабря 2021 года.

Остальные процентные ставки зависят от суммы денежных средств и срока их размещения: помимо 1 095 дней, акция распространяется на 181 день. Акция «Хит сезона» подразумевает внесение новых денежных средств.

Вклад «Копить» доступен для оформления дистанционно, без посещения офиса. Действующие клиенты могут открыть его в мобильном приложении «Телекард 2.0», а новым клиентам сначала нужно выпустить банковскую карту и заключить с банком договор дистанционного банковского обслуживания.