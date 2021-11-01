Российские фондовые индексы выросли по итогам основной торговой сессии понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи вырос к предыдущему закрытию на 1,72% и составил 4 221,49 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,26% до отметки 1 866,98 пункта.
По итогам основной торговой сессии рост котировок продемонстрировало абсолютное большинство российских ценных бумаг. В частности, выросла цена на акции СберБанка (плюс 4,05%), «Газпрома» (плюс 1,85%), Мосбиржи (плюс 0,95%), «Полюса» (плюс 0,77%), «Норникеля» (плюс 0,56%), «Магнита» (плюс 0,58%), «ЛУКОЙЛа» (плюс 0,23%), МТС (плюс 0,24%). Зафиксировано падение цены на акции Mail.ru (минус 0,57%), «Яндекса» (минус 0,11%).
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