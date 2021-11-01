Рубль завершил основную валютную сессию понедельника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 34 копейки к предыдущему закрытию и составил 71,29 рубля. С начала торговой сессии было проведено свыше 35 тыс. сделок на 1,9 млрд долларов, диапазон котировок составил 70,73—71,36 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,61 рубля, увеличившись на 69 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 5,3 тыс. сделок на 276,9 млн евро по курсам от 82,83 до 82,65 рубля за евро.

«На российском рынке рубль начал день достаточно успешно, и к середине дня пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 70,7—70,8 рубля. Однако во второй половине дня ситуация для рубля резко изменилась в худшую сторону, уже к вечеру пара поднималась выше 71,3 рубля, обновив более чем недельный максимум. В целом за последнюю неделю цены на нефть консолидировались на достигнутых максимумах, и российская валюта перестала получать от них поддержку. Настроение на российском рынке сейчас преимущественно зависит от глобального аппетита к риску, который остается достаточно слабым в ожидании постепенного сворачивания стимулирующих мер ФРС США», — отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.