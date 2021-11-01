Центробанк направил письмо участникам финансового рынка — профессиональным кредиторам с рекомендацией воздержаться от схем предоставления рассрочки в обход требований действующего законодательства. Текст документа опубликован на сайте регулятора.

В письме ЦБ говорится, что в ряде случаев торгово-сервисные предприятия сначала предоставляют потребителю возможность оплатить товары или услуги в рассрочку, а затем передают права требования долга профессиональным кредиторам. Зафиксирована практика, когда купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами, отметили в Центробанке.

Регулятор рекомендовал кредиторам воздерживаться от участия в таких практиках, поскольку они имеют признаки обхода законодательства о потребительском кредите.

«Возникающие в этих случаях отношения по сути схожи с кредитно-заемными, но формально не подпадают под действие и защиту закона «О потребительском кредите (займе)». А значит, не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования», — говорится в письме.

В Центробанке также напомнили, что продавцы и операторы сервиса рассрочки не обязаны передавать информацию в бюро кредитных историй. Поэтому если их клиент обращается за обычным кредитом или займом, кредитор не видит в его долговой нагрузке обязательств по рассрочке и не может их учесть при принятии решения о выдаче нового кредита.