Получить сим-карты Yota для смартфона и планшета можно максимально быстро через сервис «Самокат», сообщила пресс-служба компании связи.

Теперь, помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодара, данная услуга доступна в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях.

«Доставка — это в первую очередь скорость, и благодаря «Самокату» мы сократили время доставки наших продуктов до 15 минут. Мы видим, что услуга пользуется популярностью — 42% сим-карт для смартфона, приобретенных в Москве и в Санкт-Петербурге в период с января по июль 2021 года, были доставлены «Самокатом», поэтому и задействовали новые территории», — пояснила руководитель по онлайн-продажам Yota Елена Мямлина.

В частности, теперь услуга распространяется на 16 городов Московской области и три города Ленинградской области. Также сервис запущен в Нижнем Новгороде, Самаре и Уфе.

Заказать сим-карту можно на сайте Yota, доставка осуществляется бесплатно. После получения сим-карты клиент сможет пройти процедуру удаленной регистрации самостоятельно. После регистрации в сети необходимо будет пополнить счет сим-карты.