Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности страховой компании «Росгосстрах». Информация об этом опубликована в понедельник на сайте регулятора.

Постановление от 1 ноября 2021 года вынесено по части 9 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России. Согласно КоАП, применение данного положения «влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. рублей».

Постановление пока не вступило в законную силу.

Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает страховой компании направить комментарий на news@banki.ru, и он будет опубликован в этой новости.