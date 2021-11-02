



В большинстве российских компаний заявили о планах повысить зарплаты сотрудников на 6%, пишут «Известия» , ссылаясь на обзор ЕY. Порядка 76% организаций изменили зарплаты сотрудников в период с мая 2020 по апрель 2021 года, среднее увеличение фонда оплаты труда для этих целей составило 5,8%, в то время как инфляция в тот период — 5,5%. При этом 46% фирм используют единый процент пересмотра для всех работников, но 75% — индивидуальный подход. Процент индексации зарплаты без учета индивидуального пересмотра составил 4%, а при адресном подходе — на уровне 9%. В 72% компаний планируют продолжить увеличивать заработные платы. Повышение в период с мая 2021 года по апрель 2022-го в среднем составит 6%, следует из обзора.

Но даже при повышении зарплат на 6% темпы их роста вряд ли успеют за инфляцией. Если в августе 2021-го Минэкономразвития прогнозировало ускорение роста потребительских цен на 5,8% по итогам года, то уже в начале октября ухудшило ожидания до 7,4%, а фактическая инфляция их уже превысила: по данным Росстата на 25 октября, годовые темпы роста цен в России достигли 7,97%. Также, по данным Росстата, в январе — августе 2021 года реальные зарплаты в России выросли на 3%. Среднемесячный оклад в августе составил 52,3 тыс. рублей.

Профсоюзы направили в Минтруд предложение об увеличении МРОТ Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложением ежегодно увеличивать соотношение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и медианной зарплаты на 1 процентный пункт и довести его до 50% к 2030 году, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, уточняя, что письмо было отправлено по итогам совещания с участием представителей Минтруда и Российского союза промышленников и предпринимателей – встречи проходят в рамках генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

Сокращение персонала в 2021 году планируют 8% организаций, что на 3 п. п. ниже, чем в 2020-м, следует из обзора. А средняя доля сотрудников, которых планируется уволить, выросла на 1 п. п. и составила 11%. Но 40% компаний, напротив, собираются увеличивать численность персонала. По итогам 2020 года резко сократилась доля фирм, которые выплатили сотрудникам премии: на 22 п. п., с 93% до 71%, а уровень фактически перечисленного стимулирования оказался ниже запланированного компаниями, говорится в обзоре ЕY. Число компаний, применяющих удаленный формат работы, остается высоким — на уровне 70%.

По словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Андрея Пискунова, повышение зарплат на 6% не сможет восстановить покупательскую способность населения, но более существенное увеличение окладов пока не по карману большинству компаний, которые только начали восстанавливаться после кризисного периода. Если инфляция будет порядка 7%, то очевидно, что повышения зарплат на 6% недостаточно, согласился главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Чем меньше доходы, тем сильнее сказывается инфляция, поскольку продукты, занимающие большую долю в потребительской корзине, дорожают быстрее промтоваров и прожить без них сложнее, констатировал эксперт.