Верховный суд РФ (ВС) рассмотрел актуальный сейчас вопрос об административной ликвидации юрлиц, пишет «Коммерсант» . Экономколлегия признала, что налоговики не могут принять повторное решение об исключении компании из ЕГРЮЛ ранее чем через год после возражений кредитора на первую попытку ликвидации, иначе он просто не успеет взыскать долг.

ВС вынес важное решение об условиях, при которых возможна административная ликвидация юрлиц. В апреле 2019 года налоговики предупредили об исключении ООО «Танаис» из ЕГРЮЛ по причине указания недостоверного адреса регистрации в реестре. Закон дает ФНС такое право при условии непредставления юрлицом отчетности и отсутствии операций по счетам в течение 12 месяцев — компания признается недействующей. Аналогичный порядок применяется в случае наличия в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о юрлице, если это произошло более шести месяцев назад.

С момента предупреждения у заинтересованных лиц есть три месяца на заявление возражений, и они 4 июля 2019 года поступили от ООО «Строй-Ком». Там заявили, что «Танаис» должно ООО 480 тыс. рублей. ФНС приостановила процедуру, но лишь до конца месяца. В ноябре 2019 года «Танаис» исключили из реестра юрлиц.

Кредитор уже в лице ООО «Юридическая компания «Актив», купившего права требования, обжаловал решение инспекции. Но суды трех инстанций отклонили иск, посчитав, что у налоговиков были основания для исключения фирмы из ЕГРЮЛ, ограничений по сроку для возобновления процедуры нет, а кредитор мог снова заявить возражения. Наличие долга у ликвидируемой компании, по мнению судов, «не препятствует совершению регистрационных действий». По жалобе «Актива» спор передан в экономколлегию ВС, которая направила дело на новое рассмотрение.

ВС сослался на позицию Конституционного суда от мая 2015 года о гарантиях защиты кредиторов исключаемых лиц. Закон отводит на обжалование решения налоговиков год со дня, когда заинтересованные лица узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. По мнению ВС, повторная процедура исключения из ЕГРЮЛ тоже не может быть инициирована до истечения 12 месяцев со дня прекращения предыдущей, иначе кредитор не сможет взыскать долг.

Адвокат КА «Юков и партнеры» Виктория Большагина считает, что решение ВС должно напомнить налоговикам «о недопустимости ущемления прав кредиторов при административной ликвидации юрлица». Юрист отмечает, что еще в 2018 году рекомендации ФНС с похожей позицией направлялись в территориальные отделения, однако налоговики продолжают допускать ошибки, а суды — их поддерживать.