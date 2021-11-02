СберБанк предложил своим клиентам новые депозиты — «СберВклад» и «СберВклад Прайм», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Как уточняется, при размещении денежных средств сроком на три года в удаленных каналах обслуживания (онлайн) по вкладу «СберВклад» максимальная ставка 6,37% обеспечивает доходность 7% с учетом ежемесячного увеличения депозита на величину причисленных процентов, по вкладу «СберВклад Прайм» — ставка 6,78%, доходность составляет 7,5%.

«СберВклад» объединил в себе все преимущества для клиентов: теперь проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок вклада клиент может установить свой, с возможностью выбора до дня. «СберВклад Прайм» — лучший выбор для тех клиентов, которые активно пользуются всеми сервисами экосистемы «Сбера». Вклад предназначен для владельцев годовой подписки «СберПрайм+», — говорится в релизе.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Также до 30 ноября «Сбер» продлевает промовклад «Промо Управляй» со ставками от 4,3% до 5,25%. Теперь его можно открыть не только в офисе банка, но и онлайн, а ставки по депозиту повышены. Ранее они были равны 3,8—4,75%.



Новые вклады можно открыть онлайн, а также в отделениях банка в соответствии с расписанием работы в текущей ситуации.

