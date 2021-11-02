Суммарно 109 млрд рублей было направлено на поддержку пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики в Москве в 2020 году, еще свыше 10 млрд рублей было направлено дополнительно на эти же цели в текущем году. Об этом сообщила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова в ходе заседания комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

«Высокие темпы роста доходов [столицы] обусловлены активным восстановлением городской экономики, которым способствовали своевременно реализованные московские и федеральные меры [поддержки] наиболее пострадавших от пандемии отраслей. В 2020 году городские меры поддержки общим объемом около 90 миллиардов рублей получили 50 тысяч организаций в 13 отраслях экономики, а с учетом федеральных мер общая стоимость поддержки за счет средств бюджета Москвы составила 109 миллиардов рублей. <...> В 2021 году правительством Москвы инициированы дополнительные меры поддержки на сумму более 10 миллиардов рублей», — сообщила Зяббарова.

Она уточнила, что меры поддержки в 2020 году включили программы субсидирования ставок по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставление бизнесу отсрочек, льгот и освобождения по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет Москвы. Дополнительные меры поддержки включают в себя продолжение программы льготных стабилизационных кредитов для организаций и ИП, субсидии на мероприятия по профилактике коронавируса, приобретение средств индивидуальной защиты и так далее.