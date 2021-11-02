Российские банки по итогам 2021 года могут заработать свыше 2,2 трлн рублей, однако в IV квартале текущего года и в 2022-м динамика финансового результата замедлится, следует из обзора банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА».

На снижение темпов роста прибыли повлияют четыре фактора, следует из обзора. Первый — это охлаждение рынка потребительского кредитования. В частности, речь идет о прямом количественном ограничении выдачи займов — новом регуляторном инструменте Банка России, целесообразность применения которого обусловлена ростом уровня закредитованности населения в 2021 году.

Второй фактор — рост стоимости фондирования в первую очередь в части вкладов населения, которое не может быть в полной мере компенсировано повышением ставок по кредитам при текущих параметрах долговой нагрузки заемщиков и с учетом их влияния на платежеспособность.

В-третьих, вызревание выдачи розничных кредитов 2021 года, которое приведет к увеличению просроченной задолженности и, соответственно, нормы резервирования.

Четвертой причиной, ограничивающей рост прибыли банковского сектора в конце текущего года и в следующем, эксперты считают отрицательную переоценку портфелей долговых ценных бумаг, справедливая стоимость которых показывает волатильность и тренд к снижению по мере повышения ключевой ставки и на фоне ожиданий ее дальнейшего роста.

В обзоре также говорится, что за девять месяцев 2021 года банковский сектор получил чистую прибыль в размере 1,84 трлн рублей — на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 17% больше, чем за весь 2020 год.

Рекордные абсолютные объемы чистой прибыли аккумулированы в результате значительно меньших начислений резервов на возможные потери по сравнению с прошлым годом, а также в еще большей степени за счет возросшей базы процентного дохода в части ипотечных и потребительских кредитов. Средний уровень чистой процентной маржи, продолживший рост в III квартале 2021 года, пока не отражает начавшееся повышение стоимости фондирования и ожидаемое сокращение выдач кредитов.

Доля убыточных кредитных организаций снизилась квартал к кварталу: 19,9% за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021-го против 22,7% за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021-го.

«Такая динамика обусловлена в первую очередь продолжающейся консолидацией сектора и уходом с рынка игроков, показатели операционной эффективности деятельности которых не позволяли обеспечить положительные темпы генерации капитала. В числе убыточных участников сектора остаются небольшие небанковские кредитные организации и банки без определенной бизнес-модели и, соответственно, устойчивых источников дохода. Также в выборке убыточных кредитных организаций можно видеть банки, недавно приобретенные крупными экосистемами / маркетплейсами, которые пока не успели наполнить бизнесом и клиентами для выхода на прибыльность», — комментируют в агентстве.