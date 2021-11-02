Более 178 млн рублей с апреля 2020 года СК «Ингосстрах-Жизнь» выплатила по страховым случаям, связанным с заболеванием коронавирусной инфекцией COVID-19. Выплаты производились в случае ухода застрахованного из жизни, потери трудоспособности, госпитализации и установления инвалидности в результате перенесенного заболевания.



Страховое возмещение получили порядка 1 200 человек, из них 53% женщин и 47% мужчин. Максимальная выплата по рискам, не связанным с летальным исходом, составила 1,291 млн рублей. Страховым был признан случай установления инвалидности II группы вследствие заболевания COVID-19. Наибольшие выплаты при госпитализации и временной нетрудоспособности достигли 210 тыс. рублей по специализированному страховому продукту. Больше всего обращений в «Ингосстрах-Жизнь» за страховыми возмещениями по коронавирусу зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге.

В настоящее время в линейке страховых продуктов СК «Ингосстрах-Жизнь» реализуется ряд программ, которые предусматривают риск заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией. Кроме того, в избранные программы страхования включена бесплатная сервисная опция телемедицины, которая позволяет клиентам воспользоваться удаленной консультацией врача по широкому спектру вопросов, в том числе связанных с коронавирусом.

«Страховой полис — это самая надежная защита от финансовых последствий непредвиденных ситуаций, в период пандемии это стало особенно очевидным. Наши клиенты на практике убедились в эффективности страховых программ, которые помогли защитить от незапланированных трат их самих и близких им людей», — прокомментировал генеральный директор СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.