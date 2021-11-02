Банк России установил официальные курсы валют на 3 ноября.

Курс доллара повысился на 39,2 копейки, составив 71,4783 рубля (71,0863 рубля на 2 ноября). Курс евро вырос на 78,9 копейки, до 82,9577 рубля (с 82,1687 рубля на 2 ноября).

На Московской бирже на 14:02 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 36 копеек, валюты стоят 71,78 и 83,3 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 71,38—72,01 рубля за доллар и 82,87—83,51 рубля за евро.