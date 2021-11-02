Минцифры опубликовало список из 99 продуктов, которые могут быть исключены из Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Как пояснили в министерстве, в результате проверки информации о продуктах, включенных в Единый реестр российских программ, было выявлено 56 правообладателей, сведения о которых исключены из Единого государственного реестра юридических лиц. Эти компании, которые де-юре прекратили свое существование, владеют 99 программными продуктами, которые теперь могут быть исключены из реестра российского ПО.

В частности, речь идет о бухгалтерских приложениях, программах учета кадров и материальных ценностей, прогнозирования, системах безопасности, расчета за услуги, информационных системах, коммуникационных платформах и т. д.

«Если права на продукт были переданы другому юридическому лицу, новым правообладателям программных продуктов из списка необходимо оперативно направить в реестр ПО информацию о смене владельца. В противном случае вопрос об исключении их продуктов из реестра будет вынесен на обсуждение на ближайшем очном заседании экспертного совета по программному обеспечению, который действует при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

Ранее Минцифры России сообщало о проведении масштабной проверки сведений о продуктах, включенных в реестр российского ПО, и призывало правообладателей актуализировать данные.