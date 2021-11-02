Московский Кредитный Банк повысил до 8% годовых ставку на остатки по карточным счетам клиентов с индивидуальными зарплатными зачислениями, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Чтобы получить повышенный процент на остаток, необходимо до 31 декабря 2021 года обеспечить первое зачисление заработной платы на сумму от 5 тыс. рублей на карту МКБ. Банк будет начислять 8% на остаток в течение первых шести месяцев при условии зачисления заработной платы.

Проценты поступают на счет в последний календарный день месяца, в котором были выполнены правила акции. Максимальная сумма для начисления процентов в рамках акции — 300 тыс. рублей в месяц.

Воспользоваться обновленной программой могут как новые, так и действующие клиенты МКБ. Оформить заявление на получение заработной платы на карту банка можно в любом офисе или в личном кабинете «МКБ Онлайн».

Акция продлится до 31 мая 2022 года.