Минцифры предлагает перевести Единую биометрическую систему в статус государственной информационной системы с 30 декабря 2021 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«В соответствии с федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» единая информационная система персональных данных, обеспечивающая обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, с 30 декабря 2021 года приобретает статус государственной информационной системы», — отмечается в документе.
В пояснительной записке к документу уточняется, что ЕБС позволяет проводить достоверную удаленную идентификацию и (или) аутентификацию физических лиц при предоставлении государственных услуг, а также иных услуг и сервисов.
Единая биометрическая система — цифровая платформа, один из ключевых элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. Система призвана повысить доступность услуг, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, обеспечивая соблюдение высочайших требований безопасности.
Технология была протестирована и показала свою высокую эффективность, но подобные устройства недешевы, уточнили в ЦБ.