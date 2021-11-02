Российские индексы снизились по итогам основных фондовых торгов во вторник, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,33% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 207,53 пункта. Индекс РТС опустился на 0,87% — до отметки 1 850,83 пункта.

По итогам торговой сессии зафиксировано падение цены на акции «Газпрома» (минус 1,72%), Mail.ru (минус 1,6%), «Норникеля» (минус 1,18%), Мосбиржи (минус 1%), «ЛУКОЙЛа» (минус 0,64%), «Полюса» (минус 0,48%), МТС (минус 0,11%).

Рост котировок продемонстрировали, в частности, акции «Магнита» (плюс 1,73%), «Яндекса» (плюс 1,18%), СберБанка (плюс 0,06%).

«Мировые рынки с тревогой ожидают завтрашней пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, которая пройдет после объявления решения по процентной ставке. То, что коридор процентных ставок сохранится на текущем уровне в 0—0,25%, ни у кого не вызывает сомнения. В случае если глава Федрезерва назовет конкретные сроки начала сворачивания экстренного стимулирования и тем более сроки повышения процентных ставок, это будет стимулом для укрепления доллара США и одновременно негативным импульсом для мировых фондовых рынков, особенно фондовых рынков развивающихся стран», — полагает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.