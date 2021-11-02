Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 71,66 рубля. С начала торговой сессии было проведено свыше 37 тыс. сделок на 2,2 млрд долларов, диапазон котировок составил 71,38—72,01 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 83,01 рубля, увеличившись на 8 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 6,7 тыс. сделок на 373,7 млн евро по курсам от 82,87 до 83,51 рубля за евро.

«На российском рынке доллар во вторник продолжил укрепление и уже к середине дня протестировал отметку в 72 рубля, выше которой в последний раз поднимался более недели назад… Общая ситуация на валютных площадках развивающихся рынков складывалась неоднозначно. Вместе с рублем ослабление демонстрировали валюты Турции и ЮАР, в то же время укреплялась валюта Индии. В целом инвесторы пребывают в ожидании результатов предстоящего заседания ФРС, сохраняя осторожность в действиях. Не исключено, что на локальном рынке перед решением по ставке США и длинными выходными участники предпочтут уйти от риска, заняв позиции в американской валюте», — отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.