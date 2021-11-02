Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2021 года составил 84,9 трлн рублей, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Этот показатель ниже результата октября 2020 года, когда был зафиксирован объем в 89,7 трлн рублей.

Лучшую динамику продемонстрировал рынок акций — рост на 75,6% (здесь и далее — к октябрю 2020 года), а также срочный рынок (рост на 4,5%). Объем торгов на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов вырос в 8,2 раза, объем операций на рынке драгоценных металлов увеличился в 2,1 раза.

Объем торгов на фондовом рынке в октябре составил 4 трлн 502,5 млрд рублей (4 трлн 530,7 млрд рублей в октябре 2020-го).

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 75,6%, до 3 трлн 19,6 млрд рублей (1 трлн 719,4 млрд рублей в октябре 2020 года). Среднедневной объем торгов вырос на 84%, составив 143,8 млрд рублей (78,2 млрд рублей в октябре 2020 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 1 трлн 482,9 млрд рублей (2 трлн 811,3 млрд рублей в октябре 2020 года). Среднедневной объем торгов — 70,6 млрд рублей (127,8 млрд рублей в октябре 2020 года).

В октябре на фондовом рынке Московской биржи размещены 86 облигационных займов на общую сумму 811,3 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 262,4 млрд рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос на 4,5% и составил 13,2 трлн рублей (12,6 трлн рублей в октябре 2020 года), или 172 млн контрактов (190,6 млн контрактов в октябре 2020 года). Среднедневной объем торгов составил 628,8 млрд рублей (574,6 млрд рублей в октябре 2020 года). Объем торгов фьючерсными контрактами — 166,7 млн контрактов, опционными контрактами — 5,3 млн контрактов.

Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца увеличился на 44,8% и составил 966,5 млрд рублей (667,6 млрд рублей в октябре 2020 года).

Объем торгов на рынке СПФИ вырос в 8,2 раза и составил 267,3 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке равен 24,9 трлн рублей (29,9 трлн рублей в октябре 2020 года). На торги инструментами спот пришлось 7,7 трлн рублей, на сделки своп и форварды — 17,1 трлн рублей.

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 трлн 184,9 млрд рублей, или 16,6 млрд долларов США, по сравнению с 1 трлн 358,5 млрд рублей (17,5 млрд долларов США) в октябре 2020 года.

Объем торгов на денежном рынке остался на уровне октября 2020 года и составил 41,6 трлн рублей, среднедневной объем операций достиг 1 трлн 982,9 млрд рублей (1 трлн 892,3 млрд рублей в октябре 2020 года).

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций РЕПО с центральным контрагентом вырос на 5,4%, до 24,1 трлн рублей, объем операций РЕПО с клиринговыми сертификатами участия составил 7,4 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 2,1 раза и составил 12,9 млрд рублей (6,2 млрд рублей в октябре 2020 года), в том числе объем торгов золотом — 12,7 млрд рублей (3,1 тонны), серебром — 0,2 млрд рублей (3,7 тонны).