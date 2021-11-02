Органами внутренних дел с июля по ноябрь 2021 года возбуждено 503 уголовных дела за распространение фальсифицированных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, QR-кодов, результатов ПЦР-тестов, а также фиктивных медицинских справок, предоставляющих освобождение от вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Сотрудники полиции установили 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида. По инициативе органов внутренних дел заблокировано 2 036 специализированных интернет-сайтов, через которые распространялись фальсифицированные документы.

«Только за одну неделю — с 18 по 24 октября 2021 года территориальными органами МВД России проведено 1 326 различных мероприятий, направленных на выявление противоправной деятельности в данной сфере. Возбуждено 14 уголовных дел по признакам преступлений, связанных с подделкой медицинской документации и ее реализацией. Установлено 26 лиц, причастных к указанным деяниям, выявлено 216 интернет-ресурсов, через которые распространялись фальсифицированные документы, связанные с вакцинацией», — говорится в пресс-релизе МВД.