После объявления длинных выходных россияне начали активно скупать недвижимость: за последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, на «вторичку» — на 11,9%, пишут «Известия», ссылаясь на руководителя центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева.

По его словам, многие из тех, кто подбирал жилье, постарались максимально ускорить совершение сделки, заключив предварительный договор до начала нерабочих дней. Также активизировались люди, которые опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции: они решили вложить свои сбережения в недвижимость. По словам Зайцева, россиян тревожит вероятность ухудшения эпидситуации и связанного с этим снижения доходов, дальнейшего повышения ключевой ставки и разгона инфляции. При таком сценарии может встать под вопрос одобрение ипотеки, пояснил он.

Банки запускают льготную «зеленую» ипотеку В случае запуска льготной программы для экоипотеки ставки по ней могут быть снижены до 2—4 п. п. при нынешнем значении ключевой.

Скорее всего, в ближайшее время банки будут очень аккуратно одобрять кредиты людям, работающим в проблемных отраслях экономики, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанса» Андрей Колочинский. Речь идет о сотрудниках сферы развлечений и досуга, ресторанного бизнеса, индустрии красоты, отметил он. Спрос на квартиры в конце октября — начале ноября показал резкий рост, что связано прежде всего с повышением ключевой ставки 22 октября с 6,75% до 7,5%, подтвердил заместитель генерального директора компании «ПроГород» Алексей Ионов. Покупатели стараются взять ипотечный кредит по максимально выгодным условиям, пока банки не пересмотрели ставки, также повышение прогноза по инфляции до 7,4—7,9% вызывает опасения по поводу возможной девальвации рублевых накоплений, поэтому люди стремятся зафиксировать капитал в недвижимости, добавил Ионов.

По словам Колочинского, темпы подорожания жилья замедлились в июле и августе, но в сентябре средняя стоимость квадратного метра, например в столичных новостройках, выросла почти на 3% до 256 тыс. рублей. Если не будет введен длительный локдаун, цены на первичное жилье в Москве могут вырасти в пределах 5% до конца года, считает он. В крупных городах России — на 3—5%, полагает Зайцев. Продление жестких ограничений в Москве может привести к снижению спроса, что вынудит застройщиков заморозить цены, добавил совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.