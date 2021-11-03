Президент США Джо Байден во вторник направил на рассмотрение сената конгресса США кандидатуру выпускницы МГУ, уроженки Уральска Сауле Омаровой на пост руководителя Управления валютного контроля американского Минфина. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Кандидатура, направленная в сенат: Сауле Омарова <...> [выдвигается] на должность главы Управления валютного контроля», — отмечается в сообщении.

В ближайшее время профильный сенатский комитет объявит о слушаниях по рассмотрению кандидатуры 55-летней Омаровой. После них комитет проведет голосование по вопросу о том, рекомендует ли он сенату полного состава утвердить данную кандидатуру. Затем пройдет итоговое голосование в верхней палате американского законодательного органа. В случае назначения Омарова станет первой женщиной на посту руководителя управления за всю его 158-летнюю историю.

Омарова окончила МГУ в 1989 году и осталась работать в нем. В 1991 году она по программе обмена отправилась в Висконсинский университет. После распада СССР она осталась в США и получила докторскую степень по политологии, стала профессором Корнельского университета. Омарова работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, в администрации 43-го президента США Джорджа Буша-младшего советником замминистра финансов. С 2013 года она шесть раз выступала на слушаниях в конгрессе, отвечая на вопросы законодателей о финансах и технологиях.